Требуется дизайнер для создания GIF-баннера 350x350 с мерцающим текстом Smoke With CoinMooner. Необходимо добавить элементы стиля травы и креативно обработать изображение с использованием Photoshop. Проект включает несколько кадров и стилизованный дизайн, который будет гармонично сочетаться с логотипом.
Сделать информационный баннер для проката Багги
Требуется сделать информационный баннер формата А5 для расклейки по подъездам как в чернобелом варианте так и в цветном.
К задаче прикрепляю пример понравившихся листовок.
Макет для баннера нарисованный от руки на листочке тоже см. в приложении.
Баннер надо сделать в формате PSD и Корел (для офсетной печати)
Черно белый вариант сделать с минимальным количеством заливки, для уменьшения краски при печати на лазерном принтере.
Пишите в личку, можно скинуть даже пример искиза баннера для моей мотивации выбрать вас в качестве исполнителя.
Работаю по пост оплате, по окончании отзыв в карму обязательно!
Заявки фрилансеров
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