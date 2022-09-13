Требуется сделать информационный баннер формата А5 для расклейки по подъездам как в чернобелом варианте так и в цветном.

К задаче прикрепляю пример понравившихся листовок.

Макет для баннера нарисованный от руки на листочке тоже см. в приложении.

Баннер надо сделать в формате PSD и Корел (для офсетной печати)

Черно белый вариант сделать с минимальным количеством заливки, для уменьшения краски при печати на лазерном принтере.

Пишите в личку, можно скинуть даже пример искиза баннера для моей мотивации выбрать вас в качестве исполнителя.

Работаю по пост оплате, по окончании отзыв в карму обязательно!