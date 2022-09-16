Сделать 4 баннера для сайта

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Завершен9 заявок159 просмотров

Техническое задание и стиль отправлю в телеграмм 

3 года назад
guest_16631459679715
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anna_bekreneva
Анна 
21 год
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Анна - прекрасный специалист, просто отличный! Заказывали 4 баннера. Сделала все супер! Умеет работать не по четкому ТЗ, а по художественному наитию, имея лишь примерный вектор движения. При этом достигает хороших результатов. Будем обращаться еще! Одним словом, рекомендую данного специалиста!
Спасибо за сотрудничество! Очень интересно работать, когда есть место для творчества и не требуется четкое соответствие с техническим заданием. Оплата в срок, быстрая коммуникация, рассмотрение и обсуждение новых предложений и идей — все на высшем уровне!

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Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
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61 отзыв
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anna_bekreneva
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