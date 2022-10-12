# 1 — $ 33

Слайды для экранов в клиниках "Здоровье" https://z-clinic.ru/ , имиджевые, в элементах сдержанные серые тона с минимум использования корпоративных цветов, только для акцентных зон, в визуализации (изображении векторном или растровом) можно использовать яркие цвета. Человек уже в клинике, уже клиент организации, не нужно лишней айдентики и контактов лого расположенное как в ролике достаточно, цель показать широту ассортимента услуг и высокое качество услуг, врачей и оборудования.

Технические требования:

1920*1080

Можно статичную картинку, можно анимированную.

Таблица слайдов и текстового наполнения, содержание не критично, можно сокращать, добавлять изменять содержание.

https://disk.yandex.ru/i/1AhtVJgOiT466w

Фото клиники для понимания стилистики и на каком расстоянии ТВ зоны

https://drive.google.com/drive/folders/1U9VZY9Szu3FJvzO7C59FOlX5SeHCvql2?usp=sharing

Ролик, который крутиться на экранах

https://drive.google.com/file/d/1NQ08bY2WIy1lfxJQivO7GvbwzJ-KfmHZ/view?usp=sharing

Это задача для подбора специалиста, 2 слайда на пробу пера, в итоге надо будет 10 слайдов и есть еще много задач по дизайну.