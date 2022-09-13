Разработайте информационный баннер формата А5 для расклейки по подъездам. Требуются черно-белый и цветной варианты. Форматы: PSD и Corel. Черно-белый вариант должен иметь минимальное количество заливки для экономии краски при печати. Приложены примеры листовок и нарисованный макет.
Баннер для фейсбука
Баннера для фейсбука. Обложка и для размещения постов на каждый день
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