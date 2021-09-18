Евгений - профессионал своего дела: Смог быстро разобраться в абсолютно новой для себя задаче и выполнить ее просто на отлично! Мало того, даже несмотря на несколько запутанное и недописанное до конца ТЗ, додумал отсутствующие моменты и сделал всё в наилучшем виде, за оговоренный срок! Во время работы вносил все изменения, которые были необходимы и общение было весьма конструктивным и спокойным. Очень рад сотрудничеству с Евгением и рекомендую его всем - как отличного исполнителя!