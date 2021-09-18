skizerslp

Евгений Шмаков skizerslp

 
22 годаРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Меня зовут Евгений, мне 21 год, я из Новосибирска

Имею 3 года опыта программирования в разных областях

Мой основной стек:

PHP 

JS 

HTML CSS 

WordPress 

Bitrix

Имею большой опыт в создании парсеров, ботов, работаю со всеми популярными API

Яндекс телега VK Mail и тд

PHPWordPressHTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
DANSEA
Айдар 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
2 года назад
Устранить баг в системе удаленного управления роботами с сайта
Евгений - профессионал своего дела: Смог быстро разобраться в абсолютно новой для себя задаче и выполнить ее просто на отлично! Мало того, даже несмотря на несколько запутанное и недописанное до конца ТЗ, додумал отсутствующие моменты и сделал всё в наилучшем виде, за оговоренный срок! Во время работы вносил все изменения, которые были необходимы и общение было весьма конструктивным и спокойным. Очень рад сотрудничеству с Евгением и рекомендую его всем - как отличного исполнителя!
Отличный заказчик и очень интересный заказ. Всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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Glun
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$69
10 баллов
2 года назад
Сверстать и настроить калькулятор
Все сделал отлично
Все отлично! Интересный заказ, хороший заказчик
Ответный отзыв
ponomaki
Кирилл 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
"разобрать" скрипт виджета обратного звонка
Отлично выполнена работа, рекомендую
Хорошо поработали
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WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Скрипт html + JS или JQuery
Отличная работа. Исполнитель быстро понял поставленную задачу и реализовал в лучшем виде. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо, было приятно работать
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