Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
2 года назад
Евгений - профессионал своего дела: Смог быстро разобраться в абсолютно новой для себя задаче и выполнить ее просто на отлично! Мало того, даже несмотря на несколько запутанное и недописанное до конца ТЗ, додумал отсутствующие моменты и сделал всё в наилучшем виде, за оговоренный срок! Во время работы вносил все изменения, которые были необходимы и общение было весьма конструктивным и спокойным. Очень рад сотрудничеству с Евгением и рекомендую его всем - как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный заказчик и очень интересный заказ. Всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$69
10 баллов
2 года назад
Все сделал отлично
Ответный отзыв
Все отлично! Интересный заказ, хороший заказчик
$100
10 баллов
2 года назад
Отлично выполнена работа, рекомендую
Ответный отзыв
Хорошо поработали
$10
10 баллов
2 года назад
Отличная работа. Исполнитель быстро понял поставленную задачу и реализовал в лучшем виде. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо, было приятно работать