Нужно придумать название универсального бренда, работающего в самых разных направлениях. Подобранное название должно быть: - на английском языке; - легко произносимым, как на английском, так и на русском; - ...
Нейминг магазина услуг в онлайн-играх
Доброго дня,
Мы делаем новый магазин, продающий услуги в различных онлайн-играх.
Примеры существующих магазинов этой тематики (конкуренты, разумеется):
Магазин будет продавать услуги по прокачке персонажей, рейтинга, выбиванию предметов и так далее.
Требования к названию:
- английский язык и ЦА - англоговорящая
- одно-два слова
- запоминается
- желательно (но не обязательно) включение слова boost, однако НЕ название формата "blackboost", "whiteboost", "catboost", и так далее.
- возможно использование домена первого уровня как части названия
- магазины-примеры приведены скорее для ознакомления с тематикой и рынком в целом. Не являются опорой для идей нейминга :)
Если мы получим интересный вариант, который устроит - проект закроем и назначим победителя, не дожидаясь календарного завершения
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