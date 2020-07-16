Нейминг магазина услуг в онлайн-играх

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт86 заявок818 просмотров
#1$50

Доброго дня,

Мы делаем новый магазин, продающий услуги в различных онлайн-играх.

Примеры существующих магазинов этой тематики (конкуренты, разумеется):

https://boosthive.eu/

https://dving.net/eu

https://boosting.pro/

https://blazingboost.com/

https://overgear.com/

https://leprestore.com/

https://mmonster.eu/

Магазин будет продавать услуги по прокачке персонажей, рейтинга, выбиванию предметов и так далее.

Требования к названию:

 - английский язык и ЦА - англоговорящая

 - одно-два слова

 - запоминается

 - желательно (но не обязательно) включение слова boost, однако НЕ название формата "blackboost", "whiteboost", "catboost", и так далее. 

 - возможно использование домена первого уровня как части названия 

 - магазины-примеры приведены скорее для ознакомления с тематикой и рынком в целом. Не являются опорой для идей нейминга :)

Если мы получим интересный вариант, который устроит - проект закроем и назначим победителя, не дожидаясь календарного завершения

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