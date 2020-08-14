Нужно придумать имя бренда на англ языке. Специализация - производство семян (ферма), органическое земледелие, производство газонов (основной упор) Имя не должно быть зарегистрировано в базах брендов (США, Европа), доменное ...
Нридумать название бренда
Требуется придумать название для магазина (бренда) футболок с вышивкой и логотип.
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