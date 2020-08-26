Придумать название интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен1 заявка30 просмотров

В основном это детские товары, акцент на развивающие,

логопедические,

методические пособия. для родителей и профессионалов (будет отдельный pro-раздел),

Более подробно про товарные группы, которые будут в магазине:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZCpBRRstPEZ9mxkh4mAsCcRFBftSg0WqrL8C_PX1cro/edit?usp=sharing

Название должно быть свободно в доменных зонах com, ru и не являться торговой маркой по конкурирующим классам. 

Название должно быть на английском, но легко читаться/писаться на русском.

5 лет назад
likenews
Николай 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
5 лет назад
$50
3 дня
Все отлично, и в срок!
Рад был сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
5 лет назад