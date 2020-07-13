Придумать название и слоган

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Закрыт31 заявка744 просмотра

Помогите придумать название для детского билингвального центра развития. Направление центра: развивающие занятия с 2 лет, английский с мамой,  творческие мастер классы, развитие эмоционального интеллекта, группа продленного дня с погружением в английский язык. Акцент на билингвизм и эмоциональный интеллект

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