Придумать название и слоган

Название должно подходить для широкого непродовольственного ассортимента. (сумки, чехлы, текстиль, хоз товары, и т.д) Скорее всего, что-то абстрактное, не вызывающее конкретных товарных образов. Название короткое, до 6ти букв. Из одного или 2х ...