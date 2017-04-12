terra88

Ирина terra88

 
49 летРоссия/Таганрог
10 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Нейминг, слоганы, стихи. Гарантия качества, креативный подход.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Написать небольшой стих девушке
Всё чётко.
Отличный заказчик! Приятно работать с такими людьми. Всё быстро, чётко - комментарии, оплата. Рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
guest_15903203427162
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Написать стихотворение - поздравление компании с 30-летием
Очень рекомендую Ирину, четко, профессионально, быстро, с пониманием потребности и осознанным отношением к содержанию заказа!! Ирина создала поэтическое поздравление с юбилеем компании в кратчайшие сроки и прекрасного качества! Ирина, спасибо еще раз!!
Если вам выпадет возможность работать с Натальей, то вы почувствуете оперативность во всём - в работе, общении и оплате. Я очень рада Наталья нашему знакомству и спасибо за оказанное доверие написать поздравление к 30-летию компании. Рекомендую Наталью, как порядочного заказчика.
Ответный отзыв
Mike_translator
Михаил 
57 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
9 баллов
6 лет назад
Придумать рекламный слоган для воды
Работа выполнена качественно и в срок.
Спасибо за интересный проект. Все отлично, приятное общение, быстрая оплата. Михаил очень порядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Сочинить стихотворение
Поражен качеством работы от Ирины. Это профессионал с большой буквы, без всякого сомнения обращайтесь и вы будетет 100% довольны результатом!
Работать с Антоном - одно удовольствие! Спасибо за креативное задание и очень быструю оплату. Превосходный заказчик! Мои самые лучшие рекомендации!!!
Ответный отзыв
bang-bang
Максим 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 отзывов
$10
10 баллов
7 лет назад
Сочинить текст песни (POP, о любви)
Спасибо за качественную работу в срок. Будем сотрудничать.
Было интересно, спасибо! Буду рада поработать с вами ещё.
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
4 отзыва
$1/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга