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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Всё чётко.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятно работать с такими людьми. Всё быстро, чётко - комментарии, оплата. Рекомендую к сотрудничеству)
$30
10 баллов
4 года назад
Очень рекомендую Ирину, четко, профессионально, быстро, с пониманием потребности и осознанным отношением к содержанию заказа!! Ирина создала поэтическое поздравление с юбилеем компании в кратчайшие сроки и прекрасного качества! Ирина, спасибо еще раз!!
Ответный отзыв
Если вам выпадет возможность работать с Натальей, то вы почувствуете оперативность во всём - в работе, общении и оплате. Я очень рада Наталья нашему знакомству и спасибо за оказанное доверие написать поздравление к 30-летию компании. Рекомендую Наталью, как порядочного заказчика.
$20
9 баллов
6 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Все отлично, приятное общение, быстрая оплата. Михаил очень порядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
$15
10 баллов
7 лет назад
Поражен качеством работы от Ирины. Это профессионал с большой буквы, без всякого сомнения обращайтесь и вы будетет 100% довольны результатом!
Ответный отзыв
Работать с Антоном - одно удовольствие! Спасибо за креативное задание и очень быструю оплату. Превосходный заказчик! Мои самые лучшие рекомендации!!!
$10
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за качественную работу в срок. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Было интересно, спасибо! Буду рада поработать с вами ещё.
Нейминг и Слоганы
4 отзыва
$1/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга