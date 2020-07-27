Озвучка, Репетитор по китайскому и английскому языкам

Меня зовут Асия. Я являюсь студенткой 2 курса Шанхайского Университета. Я очень люблю петь песни и озвучивать видео, также могу озвучивать подкасты. У меня был опыт волонтерской работы в озвучке видео для образовательного сайта, также имеется сертификат и благодарственное письмо. Помимо этого, я владею английским (IELTS 6.5), китайским (HSK4), русским и казахским языками. Буду очень рада сотрудничеству!