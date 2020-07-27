Озвучка, Репетитор по китайскому и английскому языкам
Меня зовут Асия. Я являюсь студенткой 2 курса Шанхайского Университета. Я очень люблю петь песни и озвучивать видео, также могу озвучивать подкасты. У меня был опыт волонтерской работы в озвучке видео для образовательного сайта, также имеется сертификат и благодарственное письмо. Помимо этого, я владею английским (IELTS 6.5), китайским (HSK4), русским и казахским языками. Буду очень рада сотрудничеству!
Портфолио
- Репетитор по английскому языку143 просмотра
- Репетитор по китайскому языку119 просмотров
- Озвучка видео107 просмотров
- Озвучивание видео101 просмотр
- Озвучка видео99 просмотров
- Озвучка сказки85 просмотров