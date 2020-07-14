Придумать название универсального бренда со свободным доменом .com

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Закрыт59 заявок1087 просмотров
#1$25

Нужно придумать название универсального бренда, работающего в самых разных направлениях.

Подобранное название должно быть:

- на английском языке;

- легко произносимым, как на английском, так и на русском;

- свободное доменное имя в зоне .com.

Проверить можно по ссылке: https://www.reg.ru/whois/?dname=ya.com

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