Придумать название для бренда цветочного магазина и домен для него

Здравствуйте!

Мы молодой бренд, современной флористики. Наши Букеты яркие, креативные и необычные.

Необходимо Придумать домен и название для цветочного интернет магазина.

Название цветочного магазина может состоять и из двух слов, необязательно чтобы в этих двух словах присутствовало слово

Цветы(Flowers). Название может совпадать с доменом, но необязательно.

Требования к названию:

1. Не использовалось данный бренд/название иными цветочными компаниями.

Требования к домену:

1. Домен необходим в зоне .ru

2. Домен должен быть свободным или быть в продаже и стоимость его в продаже не более 10 тыс. рублей.

3. От 3 до 10 символов.

4. Так или иначе связан с цветочным магазином.