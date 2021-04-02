Створюю логотипи, малюю дизайн, створюю і верстаю сайти

Надаю послуги у сфері графічного та поліграфічного дизайну, займаюся розробкою презентаційних і корпоративних веб-сайтів будь-якого рівня складності.

Розробляю логотипи та фірмовий стиль.

Також є досвід верстання та створення сайтів будь-якої складності.

Ціна та нюанси роботи обговорюються в індивідувальному порядку.

Звертайтеся, я відкрита для спілкування.