Створюю логотипи, малюю дизайн, створюю і верстаю сайти
Надаю послуги у сфері графічного та поліграфічного дизайну, займаюся розробкою презентаційних і корпоративних веб-сайтів будь-якого рівня складності.
Розробляю логотипи та фірмовий стиль.
Також є досвід верстання та створення сайтів будь-якої складності.
Ціна та нюанси роботи обговорюються в індивідувальному порядку.
Звертайтеся, я відкрита для спілкування.
Портфолио
- Фирменный стиль для интерактивного телевиденья220 просмотров
- Маркетинг-кит для клининговой компании202 просмотра
- Маркетинг-кит для клининговой компании212 просмотров
- Страницы буклета для медицинского центра206 просмотров
- Макет евробуклета для изготовителя интерактивного146 просмотров
- Сайт для проектной мастерской133 просмотра
- Интернет-магазин на Wordpress, правки150 просмотров
- Верстка "Магазина приколов"122 просмотра
- Верстка сайта для парка развлечений120 просмотров
- Верстка и установка главной стр.на самописный сайт127 просмотров
- Сайт для авто-сервиса114 просмотров
- Сайт для тур-оператора "Галактика"138 просмотров