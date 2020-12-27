Хочу выразить огромную благодарность и сказать спасибо Владимиру Шустову. Он мастер своего дела. Написал стихотворение очень быстро (минут за 20) и безумно красиво. Очень приятный молодой человек, эрудированный, умный, внимательный. Принял во внимание все мои пожелания и получился шедевр. Спасибо!