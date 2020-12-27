Помогу Вам в озвучке или с текстом, слоганом, стихотворением. Люблю писать тексты, стихи, слоганы. Стихотворный опыт более 7 лет. Дружу с русским языком, люблю жонглировать буквами, создавая нужный смысл, быстро печатаю (10-пальцевым слепым методом набора текста).
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Благодарю Владимир, максимально быстро произвел работу по исправлению текста, качественно, без ошибок! Рекомендую как исполнителя! Спасибо.
Ответный отзыв
Понятные задания, заказчик всегда на связи, объясняет доступно. Всё устраивает, спасибо.
$2
10 баллов
4 года назад
Сделал все оперативно и качественно, рекомендую Владимира к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рекомендую Алексея, отвечает быстро, объясняет всё понятно, всё чётко!
$3
10 баллов
4 года назад
Хочу выразить огромную благодарность и сказать спасибо Владимиру Шустову. Он мастер своего дела. Написал стихотворение очень быстро (минут за 20) и безумно красиво. Очень приятный молодой человек, эрудированный, умный, внимательный. Принял во внимание все мои пожелания и получился шедевр. Спасибо!
Ответный отзыв
Выражаю благодарность Юлии за добрые слова, за понимание и искренность! За то, что в позднее время была на связи и быстро давала обратную связь, за отсутствие необоснованных придирок, как бывает у некоторых.