sintezradosti

Владимир sintezradosti

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Помогу Вам в озвучке или с текстом, слоганом, стихотворением. Люблю писать тексты, стихи, слоганы. Стихотворный опыт более 7 лет. Дружу с русским языком, люблю жонглировать буквами, создавая нужный смысл, быстро печатаю (10-пальцевым слепым методом набора текста).

Отзывы заказчиков

steef
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Отформатировать текст
Благодарю Владимир, максимально быстро произвел работу по исправлению текста, качественно, без ошибок! Рекомендую как исполнителя! Спасибо.
Понятные задания, заказчик всегда на связи, объясняет доступно. Всё устраивает, спасибо.
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steef
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Сделать рерайт для поста в инстаграм
Сделал все оперативно и качественно, рекомендую Владимира к сотрудничеству!
Рекомендую Алексея, отвечает быстро, объясняет всё понятно, всё чётко!
Ответный отзыв
guest_16090669879609
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Написать креативный стих
Хочу выразить огромную благодарность и сказать спасибо Владимиру Шустову. Он мастер своего дела. Написал стихотворение очень быстро (минут за 20) и безумно красиво. Очень приятный молодой человек, эрудированный, умный, внимательный. Принял во внимание все мои пожелания и получился шедевр. Спасибо!
Выражаю благодарность Юлии за добрые слова, за понимание и искренность! За то, что в позднее время была на связи и быстро давала обратную связь, за отсутствие необоснованных придирок, как бывает у некоторых.
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