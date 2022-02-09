Создание RestAPI для DLE CMS(или другой)

Делаем новостной сайт. CMS мы выбрали DLE, но готовы рассмотреть другие (кроме WP).

RestAPI нужен для создания шаблона на ReactJS. Хочется видеть быстрый интерфейс с мгновенными обновлениями типа как на vc.ru - комменты, лайки, просмотры и прочие уведомления. В последствии будет много работы с API криптобирж и прочими сервисами, которые предоставляют различную дату с последующей красивой визуализации на нашем сайте.

RestAPI из коробки там нет, нашелся только open source плагин https://devcraft.club/downloads/dle-api.20/ с не полным описанием https://documenter.getpostman.com/view/7856564/SW7T9BsW#intro , как вариант можно взять его за основу и доработать чтобы сэкономить время (если мы остаёмся на DLE CMS).

Хотелось бы найти backend разработчика для долгосрочного сотрудничества.

Дальнейшая доработка api и разработка различных плагинов к CMS.

Если делаем на DLE, то опыт приветствуется, но не принципиален, если есть желание разбираться то вот док: https://dle-news.ru/extras/online/index.html

Если предлагаете свой вариант то должен быть опыт создания плагинов/модулей под ваш вариант.

Присылайте заявки.

Сроки жмут, поэтому работу надо начать как можно скорее, в идеале чтобы вы были освобождены от постоянной работы на стороне.