"Изменить сайт на wp

$370
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1293 просмотра
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Есть маркет на wp, нужно настроить вендорные плагины, сделать маркетплейс и убрать текущую тему, повешать новую без тормозов, подробнее обсудим...

2 года назад
Guru241619
Вячеслав 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв