Работы по сайту Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок571 просмотр
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обновить движек opencart

дополнить, обновить контент

установить сертификат и перенести на https

Возможно, (зависит от стоимости)

- установить и настроить PWA расширение

- расширение новой почты

OpenCart
2 года назад
ElfWarrior
Виталий 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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