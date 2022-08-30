Php mysql программист

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Закрыт2 заявки236 просмотров

Под сайт скрипты для платежных систем Interkassa/Ehot/FreeKassa, которые будут при зачислении перевода в платежную систему - зачислять игровую валюту персонажам сервера, в базу Lineage2 PTS сервера.

MySQLPHP
3 года назад
guest_16618581267929
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Заявки фрилансеров

Владимир
 
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Павел
 
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