Требуется настроить формы обратной связи на 3-4 сайтах на платформе Битрикс. Необходимо обеспечить надежную доставку писем и уменьшить количество спама. Нужно проверить работу капчи и устранить проблемы с отсутствием запросов. Ожидается качественное решение для системного администрирования.
Настроить sphinx на bitrixvm7
При подключении по инструкции https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=37&LESSON_ID=9347
процесс установки и ошибка https://drive.google.com/uc?id=1I13s_sW3SabTJPr5RRx1IFhiIsN3FZFT
выдаёт ошибку:
TASK [sphinx : gathering facts about installed sites] **************************
fatal: [АДРЕС_САЙТА]: FAILED! => {"msg": "'cluster_web_server' is undefined"}
to retry, use: --limit @/etc/ansible/sphinx.retry
Задача: подключит sphinx к сайту
от вас жду стоимость и сроки
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