Настроить sphinx на bitrixvm7

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Завершен2 заявки334 просмотра

При подключении по инструкции https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=37&LESSON_ID=9347

процесс установки и ошибка https://drive.google.com/uc?id=1I13s_sW3SabTJPr5RRx1IFhiIsN3FZFT

выдаёт ошибку:

TASK [sphinx : gathering facts about installed sites] **************************

fatal: [АДРЕС_САЙТА]: FAILED! => {"msg": "'cluster_web_server' is undefined"}

to retry, use: --limit @/etc/ansible/sphinx.retry

Задача: подключит sphinx к сайту

от вас жду стоимость и сроки

3 года назад
fenixpro
Дмитрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

I-Cube
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Иван выполнил заказ быстро и качественно. В процессе выполнения объяснил причину ошибки и указал на несколько ошибок на сайте Были вопросы вне текущей задачи, Иван дал на них ответ. Иван грамотный специалист, с которым приятно работать.
Спасибо Дмитрию за заказ! Грамотная постановка задачи. В процессе работы возникали дополнительные вопросы, Дмитрий быстро давал обратную связь. Коммуникабельность, грамотность и четкий подход к работе! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

I-Cube
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Дмитрий
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
125 отзывов(-2)
3 года назад

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