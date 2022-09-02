Хостинг:
- Установка SSL сертификатов
- Помощь в установке CMS любой сложности
- Установка и настройка веб-панелей: ISPmanager, BrainyCP, VestaCP, HestiaCP, aaaPanel, и мн. др.
- Настройка FTP, sFTP, SSH, DNS
- Перенос проектов между хостингами
- Повышение уровня доверия почтового сервера, тестирование на спам
- Оптимизация работы сайта, БД, веб-сервера, а также поиск узких мест
- Техническая поддержка и обслуживание VPS/VDS на Windows/Linux
- Настройка систем мониторинга для оперативного реагирования на инциденты
Виртуализация:
- Установка/настройка гипервизора (Proxmox VE, SolusVM, Hyper-V, VMware)
- Миграция существующих серверов
- Развертывание новых серверов
- Битрикс24
- Управление сайтом
- Интернет-магазин + CRM
- Эксперт по продукту "1С-Битрикс: Управление сайтом", "Курс для хостеров", ссылка на профиль.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Все было сделано быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю за ваш заказ! Быстрая коммуникация и четкая постановка задачи. Приятно было поработать. Всем рекомендую!
$50
2 балла
год назад
🤬🤬🤬🤬❌❌❌ Очень плохо отнеся к заказу а точнее его не выполнил. Мы договорились начали делать. После чего начал мурыжать меня 3 дня после чего беспричинно обвинил меня в обмане и в лжи и слился!!! Заранее получив доступ к моей информации даты базы данных сайтов и так далее! Я конечно заменил все пороли но есть как есть! Ужасное отношение и поведение с клиентом!!! Не советую вообще!!!! Не известно что у него на уме и что он делает с получаемой информацией! Где так же затронул с намеком на политехническую тему! ОСТОРОЖНО РАЗВОДДДДДДДДДДД 🤬🤬🤬🤬❌❌❌
Ответный отзыв
Спасибо Роман, за ваш отзыв. Крайне не рекомендую этого заказчика. По-ходу дела менял несколько раз параметры заказа. Начинали с развертывания простой ВМ, закончили установкой гипервизора. Несколько раз переустанавливал операционную систему, а доступы так и не смог своевременно предоставить. Рассказывает про каких-то индусов фрилансеров и мега-проекты Нью-Йорка, когда хостинг по истории был в Beget. Воздержусь от обсуждения политической темы, когда люди так лгут. Желаю вам найти специалиста, который удовлетворит ваши потребности. Всего доброго.
$20
10 баллов
год назад
Иван выполнил заказ быстро и качественно. В процессе выполнения объяснил причину ошибки и указал на несколько ошибок на сайте Были вопросы вне текущей задачи, Иван дал на них ответ. Иван грамотный специалист, с которым приятно работать.
Ответный отзыв
Спасибо Дмитрию за заказ! Грамотная постановка задачи. В процессе работы возникали дополнительные вопросы, Дмитрий быстро давал обратную связь. Коммуникабельность, грамотность и четкий подход к работе! Всем рекомендую.