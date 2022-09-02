I-Cube

Иван I-Cube

 
35 летБеларусь/Лида
6 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Хостинг:

  • Установка SSL сертификатов
  • Помощь в установке CMS любой сложности
  • Установка и настройка веб-панелей: ISPmanager, BrainyCP, VestaCP, HestiaCP, aaaPanel, и мн. др.
  • Настройка FTP, sFTP, SSH, DNS
  • Перенос проектов между хостингами
  • Повышение уровня доверия почтового сервера, тестирование на спам
  • Оптимизация работы сайта, БД, веб-сервера, а также поиск узких мест
  • Техническая поддержка и обслуживание VPS/VDS на Windows/Linux
  • Настройка систем мониторинга для оперативного реагирования на инциденты

Виртуализация

:
  • Установка/настройка гипервизора (Proxmox VE, SolusVM, Hyper-V, VMware)
  • Миграция существующих серверов
  • Развертывание новых серверов
Техническая поддержка продуктов 1С:Битрикс:
  • Битрикс24
  • Управление сайтом
  • Интернет-магазин + CRM
Сертификаты:

  • Эксперт по продукту "1С-Битрикс: Управление сайтом", "Курс для хостеров", ссылка на профиль﻿.
LinuxБитриксISPmanager1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
vladivals
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$20
10 баллов
год назад
Установка SSL сертификата на бэк
Все было сделано быстро и качественно! Рекомендую!
Благодарю за ваш заказ! Быстрая коммуникация и четкая постановка задачи. Приятно было поработать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
barolya
41 годУзбекистан
год в сервисе
Был
год назад
$50
2 балла
год назад
Программист по серверам
🤬🤬🤬🤬❌❌❌ Очень плохо отнеся к заказу а точнее его не выполнил. Мы договорились начали делать. После чего начал мурыжать меня 3 дня после чего беспричинно обвинил меня в обмане и в лжи и слился!!! Заранее получив доступ к моей информации даты базы данных сайтов и так далее! Я конечно заменил все пороли но есть как есть! Ужасное отношение и поведение с клиентом!!! Не советую вообще!!!! Не известно что у него на уме и что он делает с получаемой информацией! Где так же затронул с намеком на политехническую тему! ОСТОРОЖНО РАЗВОДДДДДДДДДДД 🤬🤬🤬🤬❌❌❌
Спасибо Роман, за ваш отзыв. Крайне не рекомендую этого заказчика. По-ходу дела менял несколько раз параметры заказа. Начинали с развертывания простой ВМ, закончили установкой гипервизора. Несколько раз переустанавливал операционную систему, а доступы так и не смог своевременно предоставить. Рассказывает про каких-то индусов фрилансеров и мега-проекты Нью-Йорка, когда хостинг по истории был в Beget. Воздержусь от обсуждения политической темы, когда люди так лгут. Желаю вам найти специалиста, который удовлетворит ваши потребности. Всего доброго.
Ответный отзыв
fenixpro
Дмитрий 
38 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
год назад
Настроить sphinx на bitrixvm7
Иван выполнил заказ быстро и качественно. В процессе выполнения объяснил причину ошибки и указал на несколько ошибок на сайте Были вопросы вне текущей задачи, Иван дал на них ответ. Иван грамотный специалист, с которым приятно работать.
Спасибо Дмитрию за заказ! Грамотная постановка задачи. В процессе работы возникали дополнительные вопросы, Дмитрий быстро давал обратную связь. Коммуникабельность, грамотность и четкий подход к работе! Всем рекомендую.
Ответный отзыв