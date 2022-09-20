Требуется специалист по системному администрированию для настройки домашнего сервера на Ubuntu. Необходимо установить и настроить Apache, PHP 7.3, phpMyAdmin, MySQL, а также организовать бэкапы сайтов и установить OpenCart. Альтернативные решения для контроля сервера также приветствуются.
Установка SSL сертификата на бэк
При отправке запроса с фронта на бэк возникает ошибка ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Нужно разобраться с сертификатом на бэке serverspace.io (Ubuntu 20.04 X64), чтобы все заработало.
Выбранный исполнитель
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