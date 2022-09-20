Установка SSL сертификата на бэк

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Завершен1 заявка119 просмотров

При отправке запроса с фронта на бэк возникает ошибка ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

Нужно разобраться с сертификатом на бэке serverspace.io (Ubuntu 20.04 X64), чтобы все заработало.

Ubuntu
3 года назад
vladivals
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

I-Cube
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
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I-Cube
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад