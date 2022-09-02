Редирект траффика между VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок359 просмотров

Добрый день!

У меня имеется два VPS с белыми ip, на одном из них (VPS1) поднят apache и вебсайт.

Задача сделать так, чтобы домен сайта обращался к (VPS2) и он в свою очередь редиректил траффик конкртетного домена на (VPS1), получал от него ответ и отпралял его обратно на (VPS2), а он в свою очередь клиенту. Своего рода такой мини Cloudflare. Грубо говоря нужно скрыть ip, где лежит сам сайт. Можно ли это организовать средствами iptables на (VPS2)?

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