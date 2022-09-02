Требуется провести настройку сервера на Ubuntu 16: установить последнюю стабильную версию Node.js (16.17.0), привязать поддомен, настроить SSL и направить трафик на Node.js. Опыт в системном администрировании необходим.
Редирект траффика между VPS
Добрый день!
У меня имеется два VPS с белыми ip, на одном из них (VPS1) поднят apache и вебсайт.
Задача сделать так, чтобы домен сайта обращался к (VPS2) и он в свою очередь редиректил траффик конкртетного домена на (VPS1), получал от него ответ и отпралял его обратно на (VPS2), а он в свою очередь клиенту. Своего рода такой мини Cloudflare. Грубо говоря нужно скрыть ip, где лежит сам сайт. Можно ли это организовать средствами iptables на (VPS2)?
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