Уведомления

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Закрытнет заявок34 просмотра

Здравствуйте!

Не приходят уведомления на эл.почту после заказа на сайте. Заказ виден только в админке. Эл. почта указана правильно. Сможете помочь? Ну и в общем, планируем возобновить работу этого сайта, можете что-нибудь предложить?

3 года назад
steklo37
Сергей 
41 год
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров