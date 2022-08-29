Требуется настроить формы обратной связи на 3-4 сайтах на платформе Битрикс. Необходимо обеспечить надежную доставку писем и уменьшить количество спама. Нужно проверить работу капчи и устранить проблемы с отсутствием запросов. Ожидается качественное решение для системного администрирования.
Поставить на сервере xhprof
нужно на сервере CenOS поставить xhprof
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