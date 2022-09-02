Требуется обновить SSL сертификат на сервере для Spring Boot App/Tomcat. Необходимо сгенерировать сертификат на rapidSSL, установить его на сервер через SSH и провести инструктаж по TeamViewer. Убедитесь в корректности установки и настройки сертификата.
Создать ФТП доступ на VDS
Тариф ОТРЫВ
От вас сразу стоимость работы и когда сможете сделать.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется администратор для установки и настройки биллинговой панели WHMCS. Необходимо интегрировать систему с сайтом, посвященным продаже хостинговых услуг. Настройка должна обеспечивать полноценную работу с клиентами и управление услугами.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать модуль для интеграции получения access и refresh токенов Gmail в проекте на PHP, работающем на сервере Ubuntu. Требуется следовать пошаговым инструкциям и добиться успешной настройки на собственном аккаунте. Ожидается возможность дальнейшей поддержки проекта.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка скриптов на PHP и MySQL для интеграции платежных систем Interkassa, Ehot и FreeKassa с игровым сервером Lineage2 PTS. Скрипты должны обеспечивать автоматическое зачисление игровой валюты персонажам сервера при поступлении переводов в указанные платежные системы.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо установить xhprof на сервер с операционной системой CentOS. Ожидается выполнение настройки и конфигурации инструмента для мониторинга производительности приложений. Задача требует знаний в системном администрировании и опыт в работе с xhprof.Закрыт3 года назад
Необходимо подключить Sphinx к сайту на платформе BitrixVM7. Возникла ошибка при установке, связанная с неопределенной переменной 'cluster_web_server'. Требуется помощь в решении проблемы, а также информация о стоимости и сроках выполнения задачи.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется выполнить настройку товарного фида для платформы Сбермегамаркет. Основная задача заключается в обеспечении корректной работы фида, чтобы данные о товарах отображались правильно и без ошибок.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для настройки высоконагруженного сервера PostgreSQL. Необходим опыт в системном администрировании и оптимизации баз данных. Подробности уточняются в техническом задании.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать форум для сервера GTA 5 RP, включающий функционал, необходимый для активного взаимодействия пользователей. Учитывайте аспекты системного администрирования для обеспечения надежности и стабильности работы форума.Системное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо решить проблему с приемом писем на почты, использующие домен Gmail. Ошибка указывает на некорректные DNS-записи. Доступ к консоли администратора имеется. Задача требует срочного решения для восстановления работоспособности почты.Закрыт3 года назад