Добрый день!

У меня имеется два VPS с белыми ip, на одном из них (VPS1) поднят apache и вебсайт.

Задача сделать так, чтобы домен сайта обращался к (VPS2) и он в свою очередь редиректил траффик конкртетного домена на (VPS1), получал от него ответ и отпралял его обратно на (VPS2), а он в свою очередь клиенту. Своего рода такой мини Cloudflare. Грубо говоря нужно скрыть ip, где лежит сам сайт. Можно ли это организовать средствами iptables на (VPS2)?