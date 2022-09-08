Требуется настроить работу ПК с эмулятором Android, чтобы при запуске запускались все клоны приложений Яндекс Такси. На данный момент запускается только основное приложение Яндекс Го. Необходимо оптимизировать конфигурацию программы для корректной работы клонов.
Встановити поштовий сервер (rainloop/postfix/dovecot)+ налашування
Потрібно встановити поштовий сервер (rainloop/postfix/dovecot) на debian10, налаштувати антиспам, та встановити правильні записи DNS (щоб пошти типу Gmail, не позначали лист як спам)
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