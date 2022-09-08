Встановити поштовий сервер (rainloop/postfix/dovecot)+ налашування

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Завершен1 заявка113 просмотров

Потрібно встановити поштовий сервер (rainloop/postfix/dovecot) на debian10, налаштувати антиспам, та встановити правильні записи DNS (щоб пошти типу Gmail, не позначали лист як спам)

3 года назад
trueKotyara
Максим 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

linuxsys
Максим 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
3 года назад
$50
1 день
Чудово виконав всю роботу, лояльне відношення до різних питань, рекомендую !
приятно было работать. благодарю

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linuxsys
Максим 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
3 года назад