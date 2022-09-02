Требуется настроить редирект трафика между двумя VPS. VPS1 содержит сайт на Apache, а VPS2 должен перенаправлять запросы с домена на VPS1, скрывая его IP. Ожидается использование iptables для организации данной схемы, аналогичной Cloudflare.
Настроить работу ПК на dual space или space clone с яндекс такси
Нужно на скаченном эмуляторе андроида на пк, настроить правильную работу клонов приложений, при запуске эмулятора, запускается только основное приложение яндекс го, нужно чтобы запускались все клоны
#android #пк #эмулятор #IT #ЯндексГо
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