Настроить работу ПК на dual space или space clone с яндекс такси

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Нужно на скаченном эмуляторе андроида на пк, настроить правильную работу клонов приложений, при запуске эмулятора, запускается только основное приложение яндекс го, нужно чтобы запускались все клоны

#android #пк #эмулятор #IT #ЯндексГо 

Android
3 года назад
guest_16623839405352
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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