Встановити на VPS декілька бібліотек для php8 (linux)

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Закрыт3 заявки297 просмотров

Е робоча VPS з проєктами, потрібно поставити• BCMath PHP Extension • Ctype PHP Extension • Fileinfo PHP extension • JSON PHP Extension • Mbstring PHP Extension • OpenSSL PHP Extension • PDO PHP Extension • Tokenizer PHP Extension • XML PHP Extensionext-pdo_sqlite для php8

для проєкта. VPS на лінуксі + ISP manager

LinuxPHP
3 года назад
kozhanoff
Алексей 
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месяц назад

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