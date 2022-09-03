PeerJS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки201 просмотр

Разобраться c PeerJS

Поднять видеосвязь между двумя клиентами на локальном сервере.

TG SectorControlOffice для обсуждения.

3 года назад
andrynolove
Андрей 
34 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад
315 отзывов
3 года назад
#1
Системное администрирование