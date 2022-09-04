Необходимо развернуть сервер на node.js, который будет обрабатывать API-запросы с данными для генерации JWT-токена. Сервер должен использовать предоставленный гитхаб-пример для создания ключа и возвращать его в ответе. Требуется опыт в разработке серверной части на node.js.
Настроить Linux Web-сервер для проектов Nuxt 2/3.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Задача заключается в том, чтобы разобраться с библиотекой PeerJS и настроить видеосвязь между двумя клиентами на локальном сервере. Необходимо обеспечить стабильное соединение и протестировать функциональность.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо установить SSL сертификат на бэк-сервере serverspace.io с операционной системой Ubuntu 20.04 X64. Задача включает в себя устранение ошибки ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID, возникающей при отправке запросов с фронта. Требуется провести диагностику и настройку сертификата для корректной работы.Завершен3 года назад
Требуется специалист по системному администрированию для настройки домашнего сервера на Ubuntu. Необходимо установить и настроить Apache, PHP 7.3, phpMyAdmin, MySQL, а также организовать бэкапы сайтов и установить OpenCart. Альтернативные решения для контроля сервера также приветствуются.Закрытнет даты
Необхідно встановити поштовий сервер (rainloop/postfix/dovecot) на Debian 10. Виконати налаштування антиспаму та DNS-записів, щоб листи не потрапляли до спаму, зокрема в Gmail.Завершен3 года назад
Требуется настроить работу ПК с эмулятором Android, чтобы при запуске запускались все клоны приложений Яндекс Такси. На данный момент запускается только основное приложение Яндекс Го. Необходимо оптимизировать конфигурацию программы для корректной работы клонов.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить редирект трафика между двумя VPS. VPS1 содержит сайт на Apache, а VPS2 должен перенаправлять запросы с домена на VPS1, скрывая его IP. Ожидается использование iptables для организации данной схемы, аналогичной Cloudflare.Системное администрирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется провести настройку сервера на Ubuntu 16: установить последнюю стабильную версию Node.js (16.17.0), привязать поддомен, настроить SSL и направить трафик на Node.js. Опыт в системном администрировании необходим.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для настройки вебхуков от Битрикса. Необходимо обеспечить корректную интеграцию с другими системами, автоматизировав процессы. Опыт работы с Битриксом и знание вебхуков обязательны.Завершен3 года назад