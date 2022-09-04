Необходимо развернуть сервер на node.js, который будет обрабатывать API-запросы с данными для генерации JWT-токена. Сервер должен использовать предоставленный гитхаб-пример для создания ключа и возвращать его в ответе. Требуется опыт в разработке серверной части на node.js.