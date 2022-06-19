Есь приложения написанные на nativescript, проблема в том что иногда пуши не работают.

Необходимо настроить функциональсть работы пуш нотификаций на разных стендах под разными ключами.

Критерии

1. Есть несколько стендов дев, тест, стейдж, прод

2. Есть несколько приложений

3. Есть несколько ключей дев и прод наши и клиентов

4. Необходимо настроить архитектурно бесперебойную работу сервиса пуш нотификаций