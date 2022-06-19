Настроить пуш нотификацию через firebase

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Закрыт1 заявка328 просмотров

Есь приложения написанные на nativescript, проблема в том что иногда пуши не работают.

Необходимо настроить функциональсть работы пуш нотификаций на разных стендах под разными ключами.

Критерии

1. Есть несколько стендов дев, тест, стейдж, прод

2. Есть несколько приложений 

3. Есть несколько ключей дев и прод наши и клиентов

4. Необходимо настроить архитектурно бесперебойную работу сервиса пуш нотификаций

Firebase
3 года назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Эльвира
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад