Установить и настроить скрипт Subdomain на форум

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Закрыт1 заявка454 просмотра

Необходимо установить скрипт смены поддоменов на форум и настроить его корректную работу, движок ipb 3

3 года назад
shishwagen
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