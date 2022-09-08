Требуется настроить работу пуш-уведомлений через Firebase для приложений на NativeScript. Необходимо обеспечить бесперебойную работу сервиса на разных стендах (дев, тест, стейдж, прод) с учетом нескольких приложений и ключей. Проект должен гарантировать стабильность и возможность работы с ключами как собственными, так и клиентскими.