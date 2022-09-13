Требуется настроить веб-сервер для корректного деплоя сайта на Django с использованием Wagtail CMS. Необходимо исправить проблемы с подгрузкой статичных файлов, настроить HTTPS, а также вести логи и отслеживать ошибки. Опционально, требуется анализ адаптивного меню на мобильной версии, которое не работает.
Установить расширение php MongoDB
Заявки фрилансеров
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