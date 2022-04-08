Необходимо настроить проект на .Net Core 5.0 для работы в Docker-контейнере с библиотекой Microsoft.Spark и Apache Spark. Основная задача — устранить ошибки конфигурации при вызове базовых настроек, чтобы обеспечить корректную работу проекта с Elastic. Потребуется разобраться с существующими настройками и ссылками на Docker-образы.
Настроить centos vmware workstation bitrix
Есть виртуальная машина Centos 7 с установленным битриксом. Все крутилось на ESXI 7 версии сделали перенос на VMWARE Workstation. столкнулся с проблемами что теперь не видно битрикс и неверно работает редирект. Человек который все настраивал пропал. Основная проблема в том чтобы правильно пробросить виртуалку в локальную сеть. Как видно на скриншоте она вроде бы есть но почемуто не в сети у нее статус. (110й адрес)
Вообщем ищу тех кто грамотно владеет центосом и вмваре воркстэйшн и понимает как работают сети.
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