Перенос почтового сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Добрый день Господа! Постараюсь максимально понятно объяснить задачу

Нужно сделать бэкап почтового сервера

Развернуть его на нашем локальном сервере

Развернуть все почтовые ящики на новом серевере (Но не нужно переносить туда данные со старого хоста)

Что на выходе

Старый хостинг забывается - на новом у нас все почтовые ящики - и есть возможность доступа с нового остинга на наш бэкап - который круится у нас на серваке

Простите если запутал - сам теряюсь.

Сервера на польском языке но переключим на анг если нужно

Задавайте уточняющие вопросы если что

3 года назад
ramarez
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