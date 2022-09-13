Необходимо решить проблемы с виртуальной машиной CentOS 7, установленной с Битриксом, после переноса на VMware Workstation. Основная задача - правильно настроить проброс сети и устранить проблемы с редиректом и сетевым статусом. Ищем специалистов, владеющих навыками системного администрирования CentOS и VMware.
Исправить настройки на Vultr VPS Ubuntu 18.04
Добрый день!
Хостинг Vultr. Кулен VPS и установлена панель управления Vesta. Через нее добавлен домен и база MySQL. Залит сайт wordpress.
Все работало пока в панели самого хостинга не нажал добавить дополнительный IP на сервер. После этого сайт не открывается. Доп. IP удалил там же где добавил, но не помогло.
Так же там написано проделать это:
Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.xx, Ubuntu 19.xx, Ubuntu 20.xx
Populate the /etc/netplan/10-ens3.yaml file with the following text.
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp1s0:
dhcp4: no
addresses: [70.34.252.71/23]
gateway4: 70.34.252.1
nameservers:
addresses: [108.61.10.10]
routes:
- to: 169.254.0.0/16
via: 70.34.252.1
metric: 100
Update networking or reboot.netplan apply
Тоже не помогло.
Рут доступ есть. Надо починить. Чтобы открывался сайт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить проект на .Net Core 5.0 для работы в Docker-контейнере с библиотекой Microsoft.Spark и Apache Spark. Основная задача — устранить ошибки конфигурации при вызове базовых настроек, чтобы обеспечить корректную работу проекта с Elastic. Потребуется разобраться с существующими настройками и ссылками на Docker-образы.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется установить скрипт смены поддоменов на форум, работающий на движке IPB 3, и настроить его для корректного функционирования. Необходимы навыки системного администрирования.Закрыт3 года назад
Требуется настроить работу пуш-уведомлений через Firebase для приложений на NativeScript. Необходимо обеспечить бесперебойную работу сервиса на разных стендах (дев, тест, стейдж, прод) с учетом нескольких приложений и ключей. Проект должен гарантировать стабильность и возможность работы с ключами как собственными, так и клиентскими.Закрыт3 года назад
Необхідно встановити на VPS з Linux кілька бібліотек для PHP8, включаючи BCMath, Ctype, Fileinfo, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML та ext-pdo_sqlite. Налаштування буде виконуватись через ISP Manager. Операційна система - Linux.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить Linux Web-сервер для поддержки проектов на Nuxt 2 и Nuxt 3. Необходимо учесть все специфические требования для оптимальной работы приложений. Убедитесь в правильной конфигурации и безопасности сервера.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо развернуть сервер на node.js, который будет обрабатывать API-запросы с данными для генерации JWT-токена. Сервер должен использовать предоставленный гитхаб-пример для создания ключа и возвращать его в ответе. Требуется опыт в разработке серверной части на node.js.Закрыт3 года назад
Задача заключается в том, чтобы разобраться с библиотекой PeerJS и настроить видеосвязь между двумя клиентами на локальном сервере. Необходимо обеспечить стабильное соединение и протестировать функциональность.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо установить SSL сертификат на бэк-сервере serverspace.io с операционной системой Ubuntu 20.04 X64. Задача включает в себя устранение ошибки ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID, возникающей при отправке запросов с фронта. Требуется провести диагностику и настройку сертификата для корректной работы.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист по системному администрированию для настройки домашнего сервера на Ubuntu. Необходимо установить и настроить Apache, PHP 7.3, phpMyAdmin, MySQL, а также организовать бэкапы сайтов и установить OpenCart. Альтернативные решения для контроля сервера также приветствуются.Системное администрирование1 исполнительЗакрытнет даты