Исправить настройки на Vultr VPS Ubuntu 18.04

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Завершен2 заявки221 просмотр

Добрый день!

Хостинг Vultr. Кулен VPS и установлена панель управления Vesta. Через нее добавлен домен и база MySQL. Залит сайт wordpress.

Все работало пока в панели самого хостинга не нажал добавить дополнительный IP на сервер. После этого сайт не открывается. Доп. IP удалил там же где добавил, но не помогло.

Так же там написано проделать это:

Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.xx, Ubuntu 19.xx, Ubuntu 20.xx

Populate the /etc/netplan/10-ens3.yaml file with the following text.

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

enp1s0:

dhcp4: no

addresses: [70.34.252.71/23]

gateway4: 70.34.252.1

nameservers:

addresses: [108.61.10.10]

routes:

- to: 169.254.0.0/16

via: 70.34.252.1

metric: 100

Update networking or reboot.netplan apply

Тоже не помогло.

Рут доступ есть. Надо починить. Чтобы открывался сайт.

MySQLUbuntuWordPress
3 года назад
mchuk
50 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
18 часов назад
3 года назад
$30
1 день
Столкнулся я с проблемой настройки сервера Ubuntu и эту проблему надо было срочно решить. Алексей взялся за работу и сделал все очень быстро. Рекомендую!
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Алексей
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
18 часов назад
3 года назад
#1
Системное администрирование

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