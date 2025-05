Добрый день!

Хостинг Vultr. Кулен VPS и установлена панель управления Vesta. Через нее добавлен домен и база MySQL. Залит сайт wordpress.

Все работало пока в панели самого хостинга не нажал добавить дополнительный IP на сервер. После этого сайт не открывается. Доп. IP удалил там же где добавил, но не помогло.

Так же там написано проделать это:

Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.xx, Ubuntu 19.xx, Ubuntu 20.xx

Populate the /etc/netplan/10-ens3.yaml file with the following text.

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

enp1s0:

dhcp4: no

addresses: [70.34.252.71/23]

gateway4: 70.34.252.1

nameservers:

addresses: [108.61.10.10]

routes:

- to: 169.254.0.0/16

via: 70.34.252.1

metric: 100

Update networking or reboot.netplan apply

Тоже не помогло.

Рут доступ есть. Надо починить. Чтобы открывался сайт.