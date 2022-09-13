Необходимо провести анализ причин периодического падения мощного Linux-сервера с 64 ГБ оперативной памяти на платформе Hetzner. Ожидается диагностика состояния сервера и выявление источников проблем для обеспечения стабильной работы. Рассматривается только один сайт на сервере.
Прикрепить домены к НС серверу
Есть DNS. Один NS уже настроен. Второй НС имеет тот же айпи, что и первый, а должен иметь совсем другой. Еще есть 2 домена, которые прикреплены к этим NS через регистратор доменов. Основная задача - нужно назначить айпи этим доменам через DNS и научить, как это делать для других доменов. Так же нужно корректно настроить второй НС и если что-то другое неверно настроено - поправить и это. Настройкой ДНС занимаюсь впервые, для тех, кто знает, как это делать - должно быть легко. Для подробностей в ЛС
ДНС на bind, ubuntu
Заявки фрилансеров
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