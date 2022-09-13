Есть DNS. Один NS уже настроен. Второй НС имеет тот же айпи, что и первый, а должен иметь совсем другой. Еще есть 2 домена, которые прикреплены к этим NS через регистратор доменов. Основная задача - нужно назначить айпи этим доменам через DNS и научить, как это делать для других доменов. Так же нужно корректно настроить второй НС и если что-то другое неверно настроено - поправить и это. Настройкой ДНС занимаюсь впервые, для тех, кто знает, как это делать - должно быть легко. Для подробностей в ЛС

ДНС на bind, ubuntu