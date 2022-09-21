Требуется удаленная помощь в установке прокси на роутер Keenetic 2. Важно, чтобы настройки сохранялись после перезагрузки устройства. Имеется статический IP.
Линукс сервер мощный иногда ложиться
Есть Линукс север он иногда ложиться
нужно как понять причину
есть только один сайт вп
сервер мощный на хецнере
с 64 гига рам дедикейтед
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо установить расширение php MongoDB на VPS с операционной системой Linux. Ищем специалиста с опытом в системном администрировании для выполнения данной задачи.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить веб-сервер для корректного деплоя сайта на Django с использованием Wagtail CMS. Необходимо исправить проблемы с подгрузкой статичных файлов, настроить HTTPS, а также вести логи и отслеживать ошибки. Опционально, требуется анализ адаптивного меню на мобильной версии, которое не работает.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется провести перенос почтового сервера, сделав бэкап и развернув его на локальном сервере. Необходимо создать новые почтовые ящики без переноса данных со старого хоста. Обеспечить доступ к бэкапу на новом сервере. Сервер на польском языке, возможен переход на английский.Системное администрирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима помощь в исправлении настроек на VPS с Ubuntu 18.04. После добавления дополнительного IP на хостинге Vultr сайт на WordPress перестал открываться. Требуется корректировка сетевых настроек в файле /etc/netplan/10-ens3.yaml. Доступ к руту есть. Задача - восстановить доступ к сайту.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Необходимо решить проблемы с виртуальной машиной CentOS 7, установленной с Битриксом, после переноса на VMware Workstation. Основная задача - правильно настроить проброс сети и устранить проблемы с редиректом и сетевым статусом. Ищем специалистов, владеющих навыками системного администрирования CentOS и VMware.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить проект на .Net Core 5.0 для работы в Docker-контейнере с библиотекой Microsoft.Spark и Apache Spark. Основная задача — устранить ошибки конфигурации при вызове базовых настроек, чтобы обеспечить корректную работу проекта с Elastic. Потребуется разобраться с существующими настройками и ссылками на Docker-образы.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется установить скрипт смены поддоменов на форум, работающий на движке IPB 3, и настроить его для корректного функционирования. Необходимы навыки системного администрирования.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад