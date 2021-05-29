Vncserver ubuntu

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Закрыт1 заявка86 просмотров

Добрый день, задача такая: я создаю виртуальный сервер с Ubuntu 20 на cloud.yandex.ru Вам нужно установить графическую оболочку как на обычной компьютерной ubuntu, менеджер пакетов ubuntu software center, установить vncserver далее записать мне файл .txt с инструкцией всеми командами чтобы я дальше сам мог разворачивать такие же машины. Подключаться я буду с мака, программа vnc viewer, разрешение нужно 1280x800, и нужна доступность использования одного буфера обмена в маке и в убунте. 

Ubuntu
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Алексей
 
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Системное администрирование