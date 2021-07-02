Настройка веб-серверов на базе Linux
Настройка и администрирование web-серверов на базе ОС Linux.
Опыт работы с apache, nginx, nodeJS, tomcat, mysql, postgre, php, ssh, ftp,
exim, iptables, ferm, fortigate, DNS, nagios, zabbix, git, docker,
ISPManager, cPanel, dotnetpanel, terraform, ansible.
Опыт выявления неисправленостей в работе сайта и их исправление.
Богатый опыт переноса сайтов. Опыт настройки веб-серверов для высоконагруженных проектов(кластеров).
Опыт написания скриптов на bash.
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