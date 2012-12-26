luchshe_net

Надежда luchshe_net

 
33 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Большой опыт в наполнение сайтов

Большой опыт в наполнение сайтов, интернет-магазинов, ведении новостных лент. Опыт работы с Photoshop. Знание HTML и работала практически со всеми известными CMS (Joomla, Wordpress, DLE, Drupal, OpenCart, Shop-Script(WebAsyst) и т.д.) Имею очень хорошую скорость наполнения . Опыт работы с CSS. Небольшой опыт создания сайтов на популярных CMS. Регулярно занимаюсь подготовкой описаний для интернет магазинов (рерайт, частичный копирайт), написанием статей и рерайтом различных тематик по заданным ключевым словам и другими видами работ.

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WordPressOpenCartНаписание статейHTMLCSSJoomlaDrupalDLEWebasystPhotoshop
Отзывы фрилансеров
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Установить счетчики и рекламу.
Было приятно работать с Надеждой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Выполнил быстро и главное качественно. Спасибо за проделанную работу.
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