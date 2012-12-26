luchshe_net

Поставить блоки на 2 сайтах (Dle и Ворпресс) чтоб выводились в каждой статье сверху и снизу. Если что то посоветуете где еще можно эффективно поставить блоки доплачу. (Оплата 200 рублей)
Большой опыт в наполнение сайтов, интернет-магазинов, ведении новостных лент. Опыт работы с Photoshop. Знание HTML и работала практически со всеми известными CMS (Joomla, Wordpress, DLE, Drupal, OpenCart, Shop-Script(WebAsyst) и т.д.) Имею очень хорошую скорость наполнения . Опыт работы с CSS. Небольшой опыт создания сайтов на популярных CMS. Регулярно занимаюсь подготовкой описаний для интернет магазинов (рерайт, частичный копирайт), написанием статей и рерайтом различных тематик по заданным ключевым словам и другими видами работ.
- $6Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $16
Обновить сайт на dle c 9.6 до 10 версии. Оптимизировать шаблон под 10-ку. 500 рублей.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется рерайтер на постоянной основе. 25р за 1000 зн. Тексты предоставляю. Пишите на почту [email protected] или в скайп danya.korКопирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать так чтоб выводилось привью видео. http://stroyplo.ru/category/video-o-stroitelstveВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
На сайты stroyplo.ru и mirstroy.info нужно установить 3 счетчика и поставвить рекламу от гугла для этого на сайтах есть специальные выделеные окошки туда и надо вставить рекламу и счетчики.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад