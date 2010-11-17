К каждой работе отношусь добросовестно.Исполнение заказов в кратчайшие сроки.
Уникальность и грамотность - 100%
Рад любым предложениям.
Получаю высшее образование - инж.электроник; хорошо знаком с автомобильной тематикой
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, статьи всегда в срок и по теме :) Спасибо Вам!
Ответный отзыв
Одно удовольствие - работать с такими людьми! Приятный заказчик, который знает что ему надо. Очень доволен сотрудничеством!
$47
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
13 лет назад
Ответственный и приятный в общении исполнитель. Было приятно работать. Спасибо
Ответный отзыв
Очень серьезный и конкретный человек! Подробное и ясное ТЗ, своевременная оплата, очень рад!
$5
10 баллов
13 лет назад
Старательный человек, вышел небольшой конфуз - но моментально все было исправлено. Если бы был непрофессионален сайт погиб бы. А так молодец обращайтесь.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Несмотря на то, что я допустил серьезную ошибку, с пониманием отнесся к сложившейся ситуации! В общем, с его стороны все было отлична, на 10+. Спасибо ему за сотрудничество!
$2
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель, не скоростью, а душой берёт! Рекомендую! Творческая личность :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Работать с ним- одно удовольствие: четкие требования и моментальная оплата! Всем рекомендую! Хотелось бы продолжать сотрудничество. Спасибо Вам, Евгений!