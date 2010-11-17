Kleyn

Виталий Kleyn

 
34 годаБеларусь/Гродно
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

К каждой работе отношусь добросовестно.Исполнение заказов в кратчайшие сроки.

Уникальность и грамотность - 100%

Рад любым предложениям.

Получаю высшее образование - инж.электроник; хорошо знаком с автомобильной тематикой

Отзывы заказчиков
chasru
Антон 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Нужнен автор для написания статей
Отличный исполнитель, статьи всегда в срок и по теме :) Спасибо Вам!
Одно удовольствие - работать с такими людьми! Приятный заказчик, который знает что ему надо. Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$47
10 баллов
10 лет назад
Приватно для Клейн Виталий (Kleyn)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Doomsday
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Редактирование шаблона Joomla
Ответственный и приятный в общении исполнитель. Было приятно работать. Спасибо
Очень серьезный и конкретный человек! Подробное и ясное ТЗ, своевременная оплата, очень рад!
Ответный отзыв
merlin1
Егор 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
41 отзыв(-7)
$5
10 баллов
13 лет назад
Модуль редирект на джумлу
Старательный человек, вышел небольшой конфуз - но моментально все было исправлено. Если бы был непрофессионален сайт погиб бы. А так молодец обращайтесь.
Замечательный заказчик! Несмотря на то, что я допустил серьезную ошибку, с пониманием отнесся к сложившейся ситуации! В общем, с его стороны все было отлична, на 10+. Спасибо ему за сотрудничество!
Ответный отзыв
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
$2
10 баллов
13 лет назад
Написание статей по разным темам
Отличный исполнитель, не скоростью, а душой берёт! Рекомендую! Творческая личность :)
Отличный заказчик! Работать с ним- одно удовольствие: четкие требования и моментальная оплата! Всем рекомендую! Хотелось бы продолжать сотрудничество. Спасибо Вам, Евгений!
Ответный отзыв