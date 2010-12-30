Обслуживание сервера онлайн игры.

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Закрыт2 заявки177 просмотров

Здравствуйте.

Ищу программиста, владеющего программными языками (Особенно C++), возможно и в сфере интернета (Т.е Php, Html и так далее).

Задача программиста - обслуживание игрового сервера.

Что будет включать в себя обслуживание - вам надо будет регулярно исправлять ошибки сервера, вводить собственноручно какие либо игровые моменты, дополнять сервер, пополнять и так далее.

Оплата - за факт реализации того или иного момента, регулярная или просто % в проекте (На ваш выбор).

Отдам предпочтение тем программистам, которые:

1)Когда нибудь играли(Или видели, имели представление) о такой игре как WOW.

2)Имели дело с серверами этой игры.

Это не обязательно, но вам, как минимум, придется разобраться с серверной структурой, а возможно и побегать в игре часик, чтобы понять вообще её смысл и иметь большее представление о связке сервера с клиентом.

Подавая заявки, просьба отвечать так.

1)Какими языками владеете.

2)Форма и размер оплаты(Или "Согласен на % в проекте")

3)Степень знакомства с WOW и серверами к нему.

4)Skype.

5)Портфолио (Если есть нечто подобное - то здорово).

HTMLPHP
14 лет назад
Beibarsov
Виталий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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