Очень нужно зашифровать мое ПО написаное на NetBeans, а имено icq чат на java Чтобы декомпиляцию совершить было просто нереально! Формат программы *jar контакты ...
Обслуживание сервера онлайн игры.
Здравствуйте.
Ищу программиста, владеющего программными языками (Особенно C++), возможно и в сфере интернета (Т.е Php, Html и так далее).
Задача программиста - обслуживание игрового сервера.
Что будет включать в себя обслуживание - вам надо будет регулярно исправлять ошибки сервера, вводить собственноручно какие либо игровые моменты, дополнять сервер, пополнять и так далее.
Оплата - за факт реализации того или иного момента, регулярная или просто % в проекте (На ваш выбор).
Отдам предпочтение тем программистам, которые:
1)Когда нибудь играли(Или видели, имели представление) о такой игре как WOW.
2)Имели дело с серверами этой игры.
Это не обязательно, но вам, как минимум, придется разобраться с серверной структурой, а возможно и побегать в игре часик, чтобы понять вообще её смысл и иметь большее представление о связке сервера с клиентом.
Подавая заявки, просьба отвечать так.
1)Какими языками владеете.
2)Форма и размер оплаты(Или "Согласен на % в проекте")
3)Степень знакомства с WOW и серверами к нему.
4)Skype.
5)Портфолио (Если есть нечто подобное - то здорово).
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