Добрый день. Я ищю програмиста который сможет написать бота для браузерного клиента покер рума. По моей стратегии, играющего в Минус. Для информации и подробной информации по сделки, пишите на ICQ или Skype. ...
Обфускация Java
Очень нужно зашифровать мое ПО написаное на NetBeans, а имено icq чат на java
Чтобы декомпиляцию совершить было просто нереально!
Формат программы *jar
контакты
телефон 8 961 644 20 70
icq 729229
Выбранный исполнитель
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