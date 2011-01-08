Обфускация Java

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Завершен3 заявки243 просмотра

Очень нужно зашифровать мое ПО написаное на NetBeans, а имено icq чат на java

Чтобы декомпиляцию совершить было просто нереально!

Формат программы *jar

контакты

телефон 8 961 644 20 70

icq 729229

Java
14 лет назад
Skyler-ExLy
Скайлер 
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ramtop
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Ставлю 10 баллов - на 100% процентов заслужено! я чуть больше года на Вэб лансере. Таких я скажу еще не видел. Я начал искать кто мне сделает метод обфуксации написаного мной ПО на яве чтобы скрыть код от злоумышлеников. Искал 3 дня кто мне сделает, данный человек мне помог на 5 с плюсом, сделал даже больше чем я ожидал. После того как сделал даже отписал: "если хочешь можем завтра еще попробовать пару версий, просто сейчас мне нужно оторваться от компьютера" я просто в шоке, честно! спасибо еще раз Дмитрию за его оказанную мне помощь! PS - Человек корректный, отзывчивый, очень приятный в общении.
Адекватный и очень приятный заказчик. Хорошо разбирается в том, что ему нужно было сделать, умеет объяснить. Быстро реагирует с проверкой результата. Результатом работы с этим человеком я полностью доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ramtop
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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