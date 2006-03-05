ramtop

Дмитрий ramtop

 
44 годаРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Рескин приложений, редизайн приложений, reskin android app, мобильная разработка, продвижение мобильных приложений в Google Play, менеджер проектов.

Рескин приложений,

редизайн приложений,

reskin android app,

мобильная разработка,

продвижение мобильных приложений в Google Play,

менеджер проектов.

AndroidПриложение для Android
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Skyler-ExLy
Скайлер 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
$15
10 баллов
13 лет назад
Обфускация Java
Ставлю 10 баллов - на 100% процентов заслужено! я чуть больше года на Вэб лансере. Таких я скажу еще не видел. Я начал искать кто мне сделает метод обфуксации написаного мной ПО на яве чтобы скрыть код от злоумышлеников. Искал 3 дня кто мне сделает, данный человек мне помог на 5 с плюсом, сделал даже больше чем я ожидал. После того как сделал даже отписал: "если хочешь можем завтра еще попробовать пару версий, просто сейчас мне нужно оторваться от компьютера" я просто в шоке, честно! спасибо еще раз Дмитрию за его оказанную мне помощь! PS - Человек корректный, отзывчивый, очень приятный в общении.
Адекватный и очень приятный заказчик. Хорошо разбирается в том, что ему нужно было сделать, умеет объяснить. Быстро реагирует с проверкой результата. Результатом работы с этим человеком я полностью доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
lawday
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Поправить проект для Java
Да, работа была простая, но сделано все правильно и быстро. Все адекватно. Спасибо.
Все отлично.
Ответный отзыв
vanuhan
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
$2
10 баллов
15 лет назад
Элементарное приложение на j2me
Быстро, качественно. Будем работать дальше.
Все отлично.
Ответный отзыв
frolov
Андрей 
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
8 баллов
18 лет назад
Нужен программист на Assembler
Качественно выполнил поставленную задачу, к тому же подробно описал ее. Я остался доволен!
Все отлично.
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Мобильные приложения
3 отзыва
$15/час
от $30от 5 дней
нет рейтинга