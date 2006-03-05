Рескин приложений, редизайн приложений, reskin android app, мобильная разработка, продвижение мобильных приложений в Google Play, менеджер проектов.
Рескин приложений,
редизайн приложений,
reskin android app,
мобильная разработка,
продвижение мобильных приложений в Google Play,
менеджер проектов.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
Ставлю 10 баллов - на 100% процентов заслужено! я чуть больше года на Вэб лансере. Таких я скажу еще не видел. Я начал искать кто мне сделает метод обфуксации написаного мной ПО на яве чтобы скрыть код от злоумышлеников. Искал 3 дня кто мне сделает, данный человек мне помог на 5 с плюсом, сделал даже больше чем я ожидал. После того как сделал даже отписал: "если хочешь можем завтра еще попробовать пару версий, просто сейчас мне нужно оторваться от компьютера" я просто в шоке, честно! спасибо еще раз Дмитрию за его оказанную мне помощь! PS - Человек корректный, отзывчивый, очень приятный в общении.
Ответный отзыв
Адекватный и очень приятный заказчик. Хорошо разбирается в том, что ему нужно было сделать, умеет объяснить. Быстро реагирует с проверкой результата. Результатом работы с этим человеком я полностью доволен. Рекомендую.
$1
10 баллов
14 лет назад
Да, работа была простая, но сделано все правильно и быстро. Все адекватно. Спасибо.
$2
10 баллов
15 лет назад
Быстро, качественно. Будем работать дальше.
$20
8 баллов
18 лет назад
Качественно выполнил поставленную задачу, к тому же подробно описал ее. Я остался доволен!
Мобильные приложения
3 отзыва
$15/час
от $30от 5 дней
нет рейтинга