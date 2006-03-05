Ставлю 10 баллов - на 100% процентов заслужено! я чуть больше года на Вэб лансере. Таких я скажу еще не видел. Я начал искать кто мне сделает метод обфуксации написаного мной ПО на яве чтобы скрыть код от злоумышлеников. Искал 3 дня кто мне сделает, данный человек мне помог на 5 с плюсом, сделал даже больше чем я ожидал. После того как сделал даже отписал: "если хочешь можем завтра еще попробовать пару версий, просто сейчас мне нужно оторваться от компьютера" я просто в шоке, честно! спасибо еще раз Дмитрию за его оказанную мне помощь! PS - Человек корректный, отзывчивый, очень приятный в общении.