Добрый день. Ищу команду для создании игрый в соц . Игра пошаговая, проэкт должен стартовать в феврале. Бюджет 10 000 $ Графика в стиле аниме 3д рисованная. Начинка разработанна( бумага) и ...
Приват проект для Ksandr
Тетрис для десктоп mac os
Выбранный исполнитель
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