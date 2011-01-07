Разработка простейшей Flash игры.

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Закрыт5 заявок175 просмотров

Необходимо разработать небольшую игру на Flash.

Игра:

1. Пользователь при входе в игру создаёт аккаунт (только уникальный ник)

2.На полянке лежат разноцветные камешки.

3.Камешки нужно собрать в прозрачную баночку.

4.Результат (Скрин баночки с камешками) сохраняется под соответствующим ником.

5.Результат не редактируется.

6.Список ников с прикреплёнными скринами может быть просмотрен без создания аккаунта.

7.При нажатии на ник в списке, На весь экран выводится скрин Баночки с камешками собранными данным игроком.

8.При оформлении полянки возможны небольшие элементы анимации.

Графика предоставляется

14 лет назад
Aviator1
Антон 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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