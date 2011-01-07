Создание аналогии несложной игры Нужно слить клиентскую и серверную части. бюджет обсуждаем.
Требуется создать браузерную онлайн игру
Браузерная онлайн игра RPG, битва с мобами и дуэли. Фентези и готический мир
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Разработка игр9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть идея, дизайн. Нужно создать приложение на голоса. Сроки короткие, либо выслушаю ваши варианты приложения.Закрыт14 лет назад
Игра в бейсбол. Вид сбоку, мяч летит слева из случайной точки под случайным углом со олучайной скоростью. Нужно поймать его перчаткой. Перчатка управляется по 2 координатам. Начальное ее положение в правом нижнем углу экрана. Выполнить ...Закрыт14 лет назад
- $100
Добрый день! хочу заказать разработку уже популярной игры монополия. с дальнейшим размещением ее на сайте. приоритет людям с ОР. Подробности при личном общении. Если Вас заинтересовало мое предложение напишите ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать игру аналогичную http://www.youtube.com/watch?v=bnEFQYgeB4o (critter crunch). Под разработкой понимается: 1. Написание кода 2. Графика/анимация 3. Использование социализации сетей (сравнения рекордов пользователей с рекордаме его друзей) 4. Продажа возможностей "героя" ...Разработка игр5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Тетрис для десктоп mac osРазработка игр1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Ищу команду для создании игрый в соц . Игра пошаговая, проэкт должен стартовать в феврале. Бюджет 10 000 $ Графика в стиле аниме 3д рисованная. Начинка разработанна( бумага) и ...Разработка игр5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Ищу программиста, владеющего программными языками (Особенно C++), возможно и в сфере интернета (Т.е Php, Html и так далее). Задача программиста - обслуживание игрового сервера. Что будет включать в себя обслуживание - ...Закрыт14 лет назад
Очень нужно зашифровать мое ПО написаное на NetBeans, а имено icq чат на java Чтобы декомпиляцию совершить было просто нереально! Формат программы *jar контакты ...Разработка игр1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день. Я ищю програмиста который сможет написать бота для браузерного клиента покер рума. По моей стратегии, играющего в Минус. Для информации и подробной информации по сделки, пишите на ICQ или Skype. ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад